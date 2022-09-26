Amasya Tıp Fakültesi öğrencileri 6 yıl sonra Amasya'da eğitime başlıyor

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerine 6 yıldır Samsun'da vermeyi sürdürdüğü eğitimlerini artık Amasya'da gerçekleştirecek. Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, öğrenci kabulüne başlanılan 2017 yılından bu yana derslerini Samsun OMÜ'de alan öğrencilerinin bu yıldan itibaren eğitimlerini Amasya'da devam ettireceklerini açıkladı.

2019 yılında yüzde 28 seviyesinde olan 17 bin metrekare kapalı alana sahip tıp fakültesi binasının büyük gayretler sonucu tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Rektör Elmacı, “Öğrencilerimiz bu yıldan itibaren Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerini görecekler. Ekim ayı sonundan itibaren öğrencilerimiz o binada eğitim görmeye başlayacaklar. Binamızın üniversitemize, hocalarımıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Üniversitenin 2022-2023 akademik açılış töreninde tıp fakültesinin 1. sınıf öğrencilerine önlük giydiren Prof. Dr. Elmacı, üniversitenin fiziki, akademik ve idari gelişimine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat, Amasya'nın Anadolu'da ilk Türkçe cerrahi kitabının yazıldığı kent olduğunu ve eserin yazarı dünyaca ünlü hekim Sabuncuzade Şerefeddin'in tarihi Bimarhane'de başhekimlik yaptığını hatırlattı. Prof. Dr. Polat, “Yaklaşık 5,5 asır önce Fatih Sultan Mehmet Han zamanında şifahanede yapılan yılan zehrine karşı panzehir geliştirmek gibi yapılan deneysel çalışmalar çağının tartışmasız çok ötesinde bilimsel çalışmalardır. Tıp fakültemizin öğretim üyeleri ve öğrencileri tıp ki Şerefeddin Sabuncuoğlu ve öğrencileri gibi kanıta dayalı tıbbı, deneysel tıbbı, aklı ve bilimsel bilgiyi önceleyecektir. Tarihle aramızdaki onur duyduğumuz halef, selef ilişkisine layık olmaya çalışacaktır” şeklinde konuştu.

Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezindeki törene Amasya Belediye Başkanvekili Umut Kılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, akademisyenler ve diğer yetkililer de katıldı.