İhlas Haber Ajansı

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Amasya Üniversitesi depremde 5 öğrencisini kaybetti

Amasya Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkım ve 45 binden fazla insanın ölümüne yol açan deprem felaketinde 5 öğrencisini kaybetti.


Üniversiteden yapılan açıklamada o öğrencilerin Halil İbrahim Dost, Emre Er, Hilal Kara, Mehmet Mithat Hasırcı ve Gülnur Yapıcı'nın olduğu bildirildi.


Açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde etkili olan deprem felaketinde kıymetli öğrencilerimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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