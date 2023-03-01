Amasya Üniversitesi depremde 5 öğrencisini kaybetti

Üniversiteden yapılan açıklamada o öğrencilerin Halil İbrahim Dost, Emre Er, Hilal Kara, Mehmet Mithat Hasırcı ve Gülnur Yapıcı'nın olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde etkili olan deprem felaketinde kıymetli öğrencilerimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.