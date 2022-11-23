Amasya Üniversitesi ile DOKAP'tan proje işbirliği

Anlaşmayı Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin imzaladı. İmza programında proje araştırmacısı Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin ile proje yürütücüsü Öğr. Gör. Arslan Say da yer aldı.

Lavanta yağının çıkartılması ve farklı alanlarda kullanılmasıyla ilgili önemli çalışma yürütüleceğini belirterek Amasya Üniversitesi'nin bu alanda adım atan ilk üniversite olduğuna değinen DOKAP Başkanı Gültekin, “Bu proje bizim için şu yönüyle önemli 17 bitki ile ilgili illerimizde üretim odaklı çalışma yaptık. Ürettikten sonra da bu bitkilerin yağı, tozu ve bileşenleri ile ilgili bir sonucun olması lazım yani gıdada, kozmetikte, boyada birçok alanda kullanılıyor. Bunlar stratejik ürünlerdir” diye konuştu.

Bölgesel kalkınmada örgütlü tarımsal ve yöresel ürünlerin üretim, satış ile pazarlamasını destekleyerek önemli bir farklılık oluşturacaklarına inandığını vurgulayan Rektör Elmacı da, “Bölge koşullarında endüstriyel girişimli bir tıbbi aromatik bitki yağ çıkarımı yapılmasına imkân sunan bir merkez bulunmamaktadır. Ekstantif tarımın aksine intansif tarımsal uygulamalarda mekanizasyon ve sanayileşme hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından önemlidir. Küresel iklim değişikliğinin en büyük sonuçlarını tarım alanında görüyoruz. Bölgemizde alternatif ürünlerin yetiştiriciliğinin başlaması özellikle kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirini ve yaşam kalitesini iyileştirecektir. Modernize tarımsal bir yağ çıkarım merkezi bu anlamda da önemli bir adım olacaktır. Çıkartılacak yağın üreticilere teslimi esnasında kalite analizlerinin üniversitemizce yapılması, saflık ve kalitesinin akredite edilmesi sonucu sertifikalandırılması üreticilerin daha yüksek düzeyde gelir elde etmelerini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Hazırlamakta oldukları üniversiteye ait lavanta üretim alanında çevrede yaşayan çiftçilere örnek olmayı ve özendirmeyi hedeflediklerine işaret eden Elmacı, “Projemizde ana hedefimiz çiftçilerin daha yüksek gelir ve yaşam kalitesine ulaşmaları için bölgede lavanta tarımını özendirmek, bunu yaparken bölge çiftçilerine üretim, ekim, bakım konusunda eğitimler vermek, ihtiyaç halinde toprak analizlerini yaparak verimin artırılması için yol gösterici rolü oynamaktır. Bu bağlamda bu protokolün Amasya'ya, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e, ekibine, üniversitemiz akademik ve idari personeline teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.