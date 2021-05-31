Amasya Üniversitesi öğrencilerinin 4 projesine TÜBİTAK desteği

Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nden 4 projenin TÜBİTAK'ın uyguladığı ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' kapsamında desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Öğrencilerden Ersin Karalıoğlu ve Mustafa Sönmez Uğur “Otonom Araçlarda Lidar Sensör ile Ortam Modellemesi”, Burak Karademir, Hami Kara, Mehmet Emir Yılmaz'ın “Su Altında Bulunan Boru Hatlarında Zamanla Oluşan Fiziksel Olumsuzlukların AUV (Otonom Su Altı Aracı) ile Tespiti” projelerini tasarladı. Adem Karayatak, Mertcan Deveçeker, Fatih Yazıcı'nın “Geri Dönüşüm Malzemeleri ile Filament Üretim Sisteminin Tasarlanması ve İncelenmesi” ve Osman Gürtay Sönmez, Tolga Cengiz, Muhammet Karataş, Sezer Uzan'ın “İnsansız Sualtı Araçların Balık Üretim Çiftliklerinde Kullanıma Uygunluğunun İncelenmesi” projeleri de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenerek uygulanması planlanıyor.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Projelerin kabulü bizler için memnuniyet verici bir durum. Başta danışman akademisyenlerimiz Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ekici, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Tekbaş, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami Ata hocalarımızı ve projeleri kabul edilen öğrencilerimizi tebrik ediyor, Başarılarının devamını diliyorum” dedi.