Amasya Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı

Dr. Süleyman Elmacı, korona virüs pandemisi nedeniyle 2020-2021 yılı güz döneminde tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürüleceğini açıkladı.

Amasya Üniversitesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" kapsamında, 2020- 2021 eğitim-öğretim dönemine ait alınacak planlamalar ile ilgili konu görüşüldü. Kararın oy birliği ile alındığını söyleyen Rektör Elmacı, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 02.09.2020/04.09.2020 tarihli ve E.54319-E.55362 sayılı yazıları ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 04.09.2020 tarihli ve 13588366-149 sayılı yazısında belirtilen ‘2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir.' görüşleri de dikkate alınarak; üniversitemiz bünyesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında derslerin uzaktan eğitim yolu ile yapılmasına ve birimlerimiz tarafından dersin özelliğine göre senkron veya asenkron olarak belirlenerek yürütülmesine katılanların oy birliği ile karar verildi” dedi.