Amasya Üniversitesi'nde akademik teşvik ödül töreni yapıldı

Amasya Üniversitesi'nde 2020 yılı akademik teşvik ödül töreni düzenlendi. Başarılı akademisyenlere ödülleri verildi.

Rektörlük konferans salonunda gerçekleşen törende başarılı akademisyenleri kutlayan Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Amacımız üniversitemizde üretilen bilgiyi sanayiye, iş hayatına, sağlığa, kültüre, sanata aktararak toplumsal faydaya dönüştürmektir. Akademisyenlerimizin başarıları, yapacağımız yeni çalışmalarda en güçlü motivasyon kaynağı olacaktır” dedi.

Törene katılan Vali Mustafa Masatlı da, “Türk üniversitelerinin, akademisyenlerinin farklı bir tarafı her şeyde önce bilimsel çabalarında kişisel bir beklenti içerisine girmemeleridir. Bu noktada hepsine teşekkür ediyorum. Amasya Üniversitesinin bilime yaptıkları katkılarından dolayı ödül almaya hak kazanan akademisyenlerini buradan tebrik ediyorum” diye konuştu.

2020 Yılı Bilim Ödülü Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Tanak'a, 2020 Yılı Araştırma Teşvik Ödülünü ise Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Serkan Demirci'ye verildi. Fen, Sağlık, Mühendislik, Sosyal ve Eğitim alanlarında en yüksek akademik teşvik puanı alan akademisyenler ise Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Doç. Dr. Adem Bayar, Doç. Dr. Yadigâr Şekerci Fırat, Doç. Dr. Zehra Özdemir, Doç. Dr. Aytuğ Mermer Üzümlü ve Dr. Şaban Öztürk oldu.