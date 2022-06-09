Amasya Üniversitesi'nde başarılı akademisyenler ödüllendirildi

Amasya Üniversitesi'nde yeni çalışmaları teşvik etmek amacıyla gerçekleşen II. akademik ödül töreninde başarılı akademisyenler ödüllendirildi.

2021 yılı bilim ödülünü Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Recep Çakır, araştırma teşvik ödülünü ise Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şaban Öztürk kazandı. Çakır ve Öztürk, ödüllerini Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin'in elinden aldı.

Üniversite senatosu kararı ile 2021 yılı içerisinde Web Of Science Q1 kategorisinde yayın yapan öğretim elemanları ile ayrıca üniversitenin tanıtımına katkı yapan personele teşekkür belgesi verildi.

Milli Hâkimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende akademisyenlerin bir yıl boyunca gayret gösterip çalıştıklarını belirten Rektör Elmacı, “2021 yılında yaptıkları yayınlar ile üniversitemize kurumsal katkıda bulunmuş, ödül almaya hak kazanmış akademisyenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.