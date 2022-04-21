İhlas Haber Ajansı

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Amasya Üniversitesi'nde yeni tezli yüksek lisans programına YÖK onayı

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı açılması kararı alındı.


Rektörlüğün teklifinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) uygun görüldüğünü belirten Rektör Elmacı, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz” dedi.


Yeni açılan yüksek lisans programının hayırlı olmasını dileyen Elmacı, “Üniversitemizin gelişim hedefleri doğrultusunda yeni lisansüstü programların açılmasına büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

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