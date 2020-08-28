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Amasya Üniversitesi'nden Denizli'deki kazı çalışmalarına destek

Amasya Üniversitesi Öğr.

Gör. Hüseyin Onur Erdem, Denizli Hierapolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarına destek veriyor.


Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu personellerinden Mimarlık Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Programı Öğr. Gör. Hüseyin Onur Erdem, Denizli'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Kazı Başkan 2. Yardımcısı olarak görevlendirildi.


Erdem'e başarılar dileyen Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Hierapolis Antik Kentinde 1950'lerde İtalyan arkeologlar tarafından başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları halen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Salento Üniversitesi Adına Ord. Prof. Dr. Grazia Semeraro başkanlığındaki bir ekip tarafından sürdürülmektedir. Ekipte başta İtalya ve Türkiye'den olmak üzere çeşitli ülkelerden 100'e yakın uzman görev almaktadır. Hierapolis'te yapılan kazılarda, Antik Tiyatro, Nekropol, Kaplıcalar, Büyük Kilise, Aziz Filipus Martiryumu, Frontinus Kapısı, Gymnasium, Apollo Tapınağı ve Plutonium gibi pek çok eser ortaya çıkarılmıştır. Son derece önemli böylesi bir kazı ekibinde Amasya Üniversitesinden bir akademisyenin görev alması bizleri ziyadesiyle mutlu kılmıştır. Hierapolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Kazı Başkan 2. Yardımcısı olarak görev alan Mimarlık Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Programı Öğr. Gör. Hüseyin Onur Erdem'e başarılar diliyorum” dedi.

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