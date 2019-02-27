Amasya Üniversitesinin 20 ülkeden gönül elçisi var

Dr. Metin Orbay, ‘gönül elçisi' olarak değerlendirdikleri bu öğrencilerini kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirmek için her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yemen, Kanada, İran, Azerbaycan ve Senegal'in de aralarında olduğu dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencileri ağırladıklarını anlatan Prof. Dr. Orbay, “Burada öğrenci sayısından çok ülke çeşitliliğini daha çok önemsiyoruz. Amasya tarih boyunca kültürlerin kesiştiği bir şehir olmuş. Bu misyonunu bugün de devam ettiriyor. Kültürel etkileşimi çok önemsiyoruz. Uluslararası öğrencilerimizi aynı zamanda birer kültür elçisi olarak da görüyoruz. Amasya Üniversitesi uluslararası öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite. Öğrencilerimiz almış oldukları eğitimi ileri seviyeye taşıma konusunda da çok gayretliler. Biz de elimizden geldiğince onlara her konuda destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Amasya'nın bir huzur şehri olduğunu, ulaşım ve güvenlikle ilgili hiçbir probleminin bulunmadığını, ailelerin gönül rahatlığıyla evlatlarını gönderebileceğini kaydeden Orbay, yerleşen öğrencilerin yüzde 85'inin il dışından geldiğini sözlerine ekledi.