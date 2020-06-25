İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne Muhammet Baş atandı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünde Terörle Mücadele ve Asayiş Amiri olarak görev yapan Komiser Muhammet Baş, Amasya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı.


Valiler kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanan Vali Mustafa Masatlı'nın göreve başlamasının ardından Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünde Terörle Mücadele ve Asayiş Amiri olarak görev yapan Komiser Muhammet Baş, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi.


Merzifon'da Terörle Mücadele ve Asayiş Amiri olarak başarılı işler yapan Baş, Amasya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevine başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.