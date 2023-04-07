Amasya Valisi Masatlı deprem bölgesinden döndü

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından koordinatör vali olarak gittiği bölgedeki çalışmalarının ardından 61 gün sonra Amasya'ya döndü. Önce Gaziantep sonra da görev yaptığı Hatay'daki depremzedelerden haklarını helal etmelerini isteyen Vali Masatlı, “Her ne kadar fiziken buradan ayrılıyor olsak da gönlümüzün bir yanı daima Gaziantep ve Hatay da kalacaktır” dedi.

Her iki bölgede arama-kurtarma, iaşe, şehirlere su temini, altyapı, çevre temizliği, gıda güvenliği, hayvanların bakımı ve hijyen alanları oluşturulması çalışmalarıyla depremden etkilenen vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmak için çok sayıda kamu kurumu, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve ekiplerle birlikte çalıştıklarını vurgulayan Mustafa Masatlı, “Yaptığımız bu çalışmaların yanı sıra deprem bölgesinde insanımızın acısını paylaşmayı, onların gönlüne dokunabilmeyi, genç, yaşlı, çocuk her yaştan insanımızın ihtiyaçlarına çözüm üretebilmeyi de en asli görevimiz saydık” diye konuştu.

61 gün süren çalışmalarını noktalarken deprem bölgesinde karşılaştığı insanların devlete olan güveni, sağduyusu ve gösterdikleri misafirperverlik ile kadirşinaslığın çalışma azimlerini artırdığını vurgulayan Masatlı, “Bu noktada saygıdeğer Gaziantep ve Hatay halkına hizmet edebilmenin, ülkemize ve milletimize olan vefa borcumuzu bir nebzede olsun ödeyebilmenin gurur ve mutluluğunu bir ömür boyu taşıyacağız. Her ne kadar fiziken buradan ayrılıyor olsak da gönlümüzün bir yanı daima Gaziantep ve Hatay da kalacaktır” ifadelerini kullandı.