Amasya Valisi Masatlı: “En çok vaka, aşılama oranı düşük olan genç nüfusta görülmekte”

Gençlerimizin bu noktada aşılamaya daha duyarlı davranması toplum sağlığı açısından son derece önemlidir” dedi.

Kentteki vakalarda azalış eğiliminin devam ettiğine değinen Vali Masatlı, “Sağlık Bakanımızın son açıkladığı verilere göre aşılamada yüzde 72,49'luk bir oranla Türkiye 7.'siyiz. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu illeri arasında ise aşılamada başı çekmekteyiz. Bakanlığımızın tarafından aşıda yaş sınırı 16 ve üzeri olarak belirlenmiştir. Aktif vakaların yaş ortalamalarına baktığımızda en çok vaka aşılama oranı düşük olan genç nüfusta görülmektedir. Gençlerimizin bu noktada aşılamaya daha duyarlı davranması toplum sağlığı açısından son derece önemlidir” diye konuştu.

Salgın sürecinin değerlendirildiği toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri de ele alındı. Mustafa Masatlı, “Bundan 5 yıl önce Ülkemizi parçalamak isteyen şer odakları 15 Temmuz günü hain bir kalkışma gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımızın demokrasiye sahip çıkmasıyla bu kalkışma başarısız oldu. Bu tarihi günün yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü ilimiz genelinde hak ettiği coşkuyla kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıda İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.