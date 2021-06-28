Amasya Valisi Masatlı: “Gençlerimizi aşı olmaları için ikna etmemiz çok önemli”

Onlara ulaşabileceğimiz her noktada aşı olmaları için ikna etmemiz çok önemlidir” dedi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Vali Masatlı, “Aşılamada Türkiye 2.'siyiz. Hedefimiz bu başarıyı devam ettirmek ve aşılama çalışmalarını başarılı şekilde nihayete erdirmektedir. İlimizde günlük 16 bin doz aşılama kapasitesine sahibiz. Şuanda birinci basamak sağlık kuruluşlarımız, aile sağlığı merkezlerimiz ve hastanelerimizde toplamda 296 aşı noktasında, randevulu ve randevusuz olarak hedef nüfustaki vatandaşlarımıza aşılama hizmeti vermekteyiz” diye konuştu.

Farklı bir yöntem de izlenerek aşılama hizmetinin 6 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri ve köylerde sunulduğuna değinen Mustafa Masatlı, “Turizm sezonunda İlimize gelecek olan misafirlerimize salgın konusunda güvenli bir İl olduğumuzu anlatmamız da yaz sezonundaki ziyaretçi sayılarımızı olumlu etkileyecektir. Ayrıca sanayi ve tarım sektöründe toplu olarak çalışanlara da yerinde aşı hizmeti sunmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyulan yerlerde aşı uygulama noktaları kurarak gençlerimizi de yoğun şekilde aşılamak için planlamalarımızı yapmış durumdayız. Duyarlı halkımızın da desteğiyle inşallah bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'in de yer aldığı toplantıya video konferans yoluyla ilçe kaymakamları da katıldı.