Amasya Valisi Masatlı: “Hedefimiz aşı haritasında ‘mavi iller' arasına girmek”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, aşılamada yüzde 69'luk oranla Türkiye 7.'si olan kentin Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu illeri arasında başı çektiğini belirterek “Hedefimiz bu başarıyı devam ettirerek Türkiye aşı haritasında ‘mavi iller' arasına girmektir” dedi.

Korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için aşılamada yakalanan başarıyı sürdürüp halktan ve özellikle de gençlerden son bir gayret beklediğini vurgulayan Vali Masatlı, “Aktif vakaların yaş ortalamalarına baktığımızda en çok vakanın 20-40 yaş arasında tespit edildiğini görmekteyiz. Buda aşılamanın önemini gözler önüne sermektedir. Gençlerimizin bu noktada aşılamaya daha duyarlı davranması toplum sağlığı açısından son derece önemlidir” diye konuştu.

İllere göre 1 doz aşılama oranının paylaşıldığı Türkiye haritasında yüzde 69'luk oranla sarı kategoride yer alan ilde aşılamaya erişim son derece kolay olduğuna değinen Mustafa Masatlı, “18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız sağlık kuruluşları başta olmak üzere, Amasya Park AVM, havalimanı, otogar, Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolunda aşılarını anında yaptırabilmektedir. Ayrıca sanayi ve tarım sektöründe toplu olarak çalışılan yerlerde de aşı hizmetini yerinde vermekteyiz” şeklinde konuştu.

Kentte hedef nüfusun yüzde 70,04'ünün aşılandığını hatırlatan Masatlı, “Gençlerimizin de konuya biraz daha hassasiyet göstermesiyle hedeflediğimiz rakamlara ulaşmamız yakındır. Tüm hemşerilerimizi güzel günlerimize dönebilmek için aşılarını yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinin değerlendirildiği toplantıya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı.