Amasya Valisi Masatlı: “İlimiz sanayide büyük ivme yakalayacak”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğiyle düzenlenen “Amasya TİM KOBİ İhracat Seferberliği Çevrimiçi Eğitimi” kapanış programına katılan Vali Masatlı, “Amasya günümüzde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleri ile yalnızca turizm şehri değil aynı zamanda tarım ve sanayi şehridir. Tarıma elverişli alanlarının büyüklüğü, iklim koşullarının çeşitli tarımsal ürün üretimine olanak sağlaması, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin bulunması ve verimli ovalara sahip olması Amasya'mızın tarımdaki gücünü göstermektedir” diye konuştu.

254 bin 960 hektar tarım arazisiyle bitkisel üretim değeri açısından Türkiye 6.'sı, canlı hayvan değeri ile de Türkiye 14.'sü durumundaki kentte 4 adet Organize Sanayi Bölgesi ve 8 adet küçük sanayi sitesi bulunduğuna değinen Vali Masatlı, “Tüm OSB'lerimizde doluluk oranı yüzde 85'in üzerindedir. Yatırımcılarımıza OSB'lerimizde yeni yatırım alanları üretilmesi amacıyla şu an itibariyle OSB genişleme çalışmaları yürütülmektedir. Bunun yanı sıra ilimize yeni bir OSB kazandırmak adına da faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Amasya ili Taşova ilçesinde 90 hektar alanda yeni bir OSB kurmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir. Başkanlığımda yürütülen genişleme ve yeni OSB kurma çalışmalarının en kısa zamanda hayata geçirilmesi neticesinde ilimiz sanayisinin büyük bir ivme yakalayacağı kanaatindeyim. Bu bağlamda, ilimiz Organize Sanayi Bölgelerinde 6 bin kişi istihdam ve Küçük Sanayi Sitelerinde de 1500'ün üzerinde iş yerinde yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilmektedir. İlimiz, üretim ve imalattaki başarısının yanı sıra ihracat ile ürettiğini yurt dışı pazarlara satabilmesinde ise gelişmeye açık bir potansiyeli bulunmaktadır. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde nitelikli akademisyen kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdüren Dış Ticaret bölümü, sektörde istihdam edilmek üzere dış ticaret elemanı yetiştirmektedir” şeklinde konuştu.

Amasya'nın sahip olduğu doğal taş rezervleri sayesinde adını yurtdışına duyurmayı başardığına dikkat çeken Masatlı, “Geniş ürün gamı ve Organize Sanayi Bölgelerindeki modern işleme teknolojisine sahip firmaları ile Amasya, mermer ürünlerini 40'tan fazla ülkeye ihraç etmektedir. İlin ihracatında mermer, ankastre ve mutfak ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında ilimiz, 115 milyon dolar ihracat ve 45 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Toplam dış ticaret hacmi ise yaklaşık 160 milyon dolardır. İlimizde, firmalarımızın gümrükleme işlemlerini çeşitli nedenlerden şehir dışında gerçekleştirmesi dış ticaret verilerimizin ve ihracat rakamlarımızın olduğundan daha az çıkmasına sebebiyet vermektedir. Çağın talepleri doğrultusunda, tüketicilerin beklentisine uygun somut ürün ve hizmetlerin üretilerek ihracatımızın artırılması bölgemizde ve ilimizde bu konuda en üst standartta hizmet üretmek üzere, gerekli altyapı ve üstyapı yatırımlarının yapılmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız bünyesinde Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde 2020 yılında Katma Değerli Üretim Altyapısının geliştirilmesi Mali Destek Programına çıkılmıştır. Programın amacı, Organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin yükseltilmesi ve bölgemizdeki OSB'lerin yatırımcılar için cazibesinin artırılmasıdır. Program ile Organize Sanayi Bölgelerinin çevresel altyapısının iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve Organize Sanayi Bölgelerimizde yaşanabilirliğinin artırılması hedeflenmiştir. Program başvuruları tamamlanmış olup Organize Sanayi Bölgesi alanlarında uygulanacak projelere destek verilecektir. Yatırımcılarımızdan gelen yer talepleri doğrultusunda OKA teknik destek programı ile Taşova Organize Sanayi Bölgesi Bilgilendirme Raporu hazırlanmıştır. Geçtiğimiz ay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkileri ile OSB yer seçim komisyonumuz kurulmuştur. İlimizin 5. Organize Sanayi Bölgesi, Taşova Organize Sanayi Bölgemizin kurulum işlemleri tüm hızıyla devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Amasya'nın son yıllarda başarılı bir ihracat artışı yaşadığını da vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle de ilin son dönemde ABD, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya gerçekleştirdiği ihracatla dikkat çektiğini belirtti. Vali Masatlı ile Trakya bölgesinde 8 adet organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamasında yer aldıklarını hatırlatan Gülle, “Sayın Mustafa Masatlı Valimiz gibi sanayi alanında önemli vizyona sahip bir idarecinin Amasya'da görev yapması büyük bir şanstır” ifadelerini kullandı.