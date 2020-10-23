İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya Valisi Masatlı, okullarda korona tedbirlerini inceledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Güzel Sanatlar Lisesi ile Şehit Ferhat Erdin Spor Lisesi’nde korona tedbirlerini inceledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Güzel Sanatlar Lisesi ile Şehit Ferhat Erdin Spor Lisesi'nde korona tedbirlerini inceledi.


İncelemeye Amasya Güzel Sanatlar Lisesi ile başlayan Vali Mustafa Masatlı, korona virüs ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirleri yerinde göndü. Güzel Sanatlar Lisesi'nde sınıfları ziyaret eden Vali Masatlı, öğrencilerle sohbet ederek maske, sosyal mesafe ve el hijyenine her zamankinden daha çok dikkat etmeleri gerektiğini de hatırlattı. Müzik atölyelerini de ziyaret eden Vali Masatlı'ya öğrenciler bir müzik dinletisi icra etti.


Vali Masatlı öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Şehit Ferhat Erdin Spor Lisesi'ni ziyaret ederek korona virüs tedbirleri kapsamında incelemelerde bulunan Vali Masatlı, öğrencilerden sportif faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilere başarılar dileyen Vali Masatlı daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.


Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Coşkun ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.