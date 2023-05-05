Amasya Valisi Masatlı, TOOG ile şehir turu attı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçerek şehir merkezinde tur attı.

Amasya Valiliği o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. “Paylaşımda 60 yıllık rüya gerçek oldu. Yerli ve milli otomobil TOGG Amasya sokaklarında” ifadelerine yer verildi.

Yerli bir otomobile sahip olmanın gururunu milletçe yaşadıklarını belirten Vali Masatlı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeğini geçenlere teşekkür etti.