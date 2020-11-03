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Amasya Valisi okullarda korona tedbirlerini inceledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu ile Amasya Sosyal Bilimler Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu ile Amasya Sosyal Bilimler Lisesi'nde incelemelerde bulundu.


Vali Mustafa Masatlı, yüz yüze eğitime geçişte üçüncü aşamanın başlaması nedeniyle Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu ile Amasya Sosyal Bilimler Lisesi'nde incelemelerde bulundu, öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi.


Sınıfları ve kantinleri, WC ve diğer alanları dolaşan Vali Masatlı, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Yöneticilerden korona virüs tedbirleri, okulların dezenfeksiyonu, uyguladıkları projeler ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi almasının ardından öğretmenlerle de görüşen Vali Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki hükümetin çalışmalarıyla virüs tehdidinin minimuma indirilerek çocukların eğitim-öğretim faaliyetlerinden geri kalmamaları adına büyük bir gayret ve özveriyle ülke genelinde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Masatlı, Amasya'nın sağlıklı bir eğitim süreci için ciddi bir mesai harcadığını vurguladı.


Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Coşkun ve diğer yetkililer de yer aldı.

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