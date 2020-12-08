Amasya'da 1. Etap TOKİ'de sona yaklaşıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yapımına başlanan 40 adet 3+1 ve 118 adet 2+1 olmak üzere toplam 158 adet TOKİ konutunun yapımında sona gelindi.

Doğu Mahallesi'nde eski Tekel depoları ile Kapalı Spor Salonu arasında inşa edilen ve mart ayında müteahhit firmaya yer teslimi yapılan TOKİ konutları inşaatı, tamamlanmak üzere. 158 adet konut ve 1 adet ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi 500 takvim günü içerisinde (2021 yılı Ağustos ayına kadar süreli), olmasına rağmen süresinden önce teslim edilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 10 aylık süre zarfı içerisinde müteahhit firmaya teslimi yapılan 1. Etap TOKİ'de sona gelindi. Taşova'daki 1. Etap TOKİ çalışmaları kısa bir süre sonra bitecek vatandaşlar yeni evlerine kavuşacak.