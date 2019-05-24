Amasya'da 10 köyü dolu vurdu

Aksam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Balgöze, Alişar, Karşıkaya, Aktarla, Esentepe, Oymaağaç, Kızıleğrek, Kamışlı, Çaybaşı ve Akpınar köylerinde ekili alanlara zarar verdi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekleşen şiddetli dolu yağışı ile Balgöze, Alişar, Karşıyaka, Aktarla, Esentepe Gümüştepe, Oymaağaç, Kızıleğrek, Kamışlı, Çaybaşı ve Akpınar köylerimizde meyve, sebze ve mahsullerimiz hasar gördü. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun” diye konuştu.