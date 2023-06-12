Amasya'da 12 Haziran Festivali coşkuyla başladı

Amasya'da 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkiinde temsili karşılama töreni yapıldı. Atatürk'ün "Paşam bütün Amasya emrinizdedir" sözüyle karşılayan Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile şehir merkezine doğru araçla hareket edişi canlandırıldı.

Yavuz Selim Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde yaptığı konuşma okundu. Tarihi anlar tiyatrocular tarafından temsili olarak canlandırıldı. Atatürk anıtına çelenk koyan Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören şeref defterini imzaladı.

Belediye Başkanı Çelik, “Aslında bizler her yıl büyük önder, Türk'ün ışığı Mustafa Kemal Atatürk'e 104 yıl önce verdiğimiz ‘Bütün Amasya emrinizdedir paşam' sözünü tazeliyor ve yineliyoruz. Amasya'dan yükselen ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' sesiyle birlikte biz onun ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüne de yürekten inanıyor ve yine tüm dünyaya ilelebet bu topraklarda olacağımızı her yıl ilan ediyoruz” dedi.

"Mustafa Kemal, Amasya halkı tarafından içten ve coşkulu bir şekilde karşılanmıştır"

Amasya Tamimi'nin aynı zamanda Kuvay-i Milliye hareketinin yurt genelinde yayılmasını sağlayan çalışmaların başlangıcı ve milli egemenliğe dayalı Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel belgesi olduğunu vurgulayan Vali Masatlı da, “Milli Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere önce Samsun'a, ardından Amasya'ya gelen Mustafa Kemal, Amasya halkı tarafından içten ve coşkulu bir şekilde karşılanmıştır. Karşılamada, Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi'nin, “Paşam, bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek olsun” hitabı, milli mücadelede inanç ve kararlılığın bariz bir göstergesi, vatan savunması için canını ortaya koyan bir yiğit çıktığında Türk halkının onun etrafında nasıl birlik olduğunun, gözünü kırpmadan nasıl peşinden gittiğinin de en somut örneğidir” diye konuştu. Masatlı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ona umut ve güç olan Amasyalı ecdadımızı, istiklal mücadelesinin tüm gazileri, şehitleri rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

Protokolün önüne gelen çocuğun coşkusu gülümsetti

Yağışa rağmen vatandaşların yoğun katılım sağladığı programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu anlarda bir çocuğun protokolün önündeki coşku dolu hareketleri görenleri gülümsetti. Programa, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, CHP Amasya milletvekili Reşat Karagöz, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve protokol üyeleri de katıldı.

Festival 22 Haziran'a kadar sergiler, konserler ve güreş müsabakaları gibi etkinliklerle devam edecek.