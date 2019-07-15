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Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Amasya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyaret edildi.

Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyaret edildi.


Ziyaret öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu'nun ettiği duanın ardından Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve protokol şehitlikleri ziyaret ederek karanfil bıraktı.


Vali Varol, “15 Temmuzun 3. yıldönümünde milletimizin uğradığı bu büyük ihanet ve bu ihanete karşı gösterilen destansı mücadeleyi anmak için çok çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İlk olarak şehitliğimizi ziyaret ederek başladık. Tüm şehit ailelerimizle birlikte, ailelerimizle çocuklarımızla evlatlarımızla birlikte şehitliğimizi ziyaret ettik. Burada bugüne kadar 15 Temmuz şehitleri için okunan hatimlerin de duası yapıldı. Ayrıca şehitliklerimizi ziyaret ederek, onlara da dualar okuttuk. Kendilerini andık. Bu millet için en değerli varlığı olan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

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