Amasya'da 15 Temmuz şehitlerini anma programı

Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Sultan II. Bayezid Camii'nde 15 Temmuz ve tüm şehitler için Hatm-i Şerif ve Mevlid okundu.

Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Sultan II. Bayezid Camii'nde 15 Temmuz ve tüm şehitler için Hatm-i Şerif ve Mevlid okundu. Okunan Hatm-i Şerif ve Mevlidin ardından tüm şehitler için dua edildi. Duanın ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili fotoğraf sergisi açıldı. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

Serginin ardından Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından ‘Darbe Hasarı' konulu konferans verildi.

Konferans öncesi bir konuşma yapan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “ Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak adlandırıldı bugün. Çok anlamlı içi çok dolu. Demokrasi dendi adına çünkü sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi “Milletin gücünün üzerinde güç yoktur” O akşamda da, o uğursuz akşamda da Cumhurbaşkanımız aslında bunu ifade ederek, milleti ve inananları çağırmış ve kendisinin liderliğinde, önderliğinde milletin gücüyle tarihin en büyük ihaneti bizim milletimiz açısından tarihin en büyük ihaneti atlatılmıştır. Kardeşin kardeşini gözü dönmüş bir şekilde katlettiği ve bunu yaparken de gerçekten aklını izahını yitirip bir meczubun kurduğu bir dünya tayini üzerinden bütün iradesini kaybettiği çok korkunç bir geceydi. Ben sürekli şunu dile getiriyorum. Acılarını unutmak istiyoruz ama manasını, o gün akşam neler olduğunu bunun derininde ne yattığını unutmamaya çalışıyoruz.Unutturmayacağız. Bu olayı bütün detayları ile kavramalıyız. Biraz önce resim sergisinde gezerken tekrar yaşamayalım. Allah korusun bir takım koruma tedbirleri alalım dedik ama alacağımız fiziki koruma tedbirleri hiçbir tanesi yeterli değil. Dede Korkut diyarının çocuklarıyız biz. Bayburt'un Dede Korkut'un öykülerinde ‘ Hırsız içeridense kapı kilit tutmaz' diye siz hangi koruma tedbirlerini hangi teknolojik imkanları kullanırsanız kullanın eğer insanınızın gönlünün ruhunu benliğini koruyamazsanız, bu tür olayları tekrar yaşamamız yine mümkün olabilir. Bizler bu bilinçle olmalıyız. Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeliyiz ama önce kendimizi yetki sahibi bir insan olarak, neler olduğunu gerçekten yetkin kişiler tarafından araştırılmış halini öğrenip, o şekilde gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Bizim milletimiz çok büyük. Bu topraklarda yaşamak, her millete nasip olmaz. Böyle zor topraklarda zaten her millet bu kadar uzun süre hayatını sürdüremez, devam ettiremezdi. Sürekli olarak bunun bedelini ödüyoruz. 15 Temmuz akşamı bunun çok büyük örneklerinden bir tanesi idi. Tüm şehitlerimizi, yine yakın zamanda terörle mücadele eden vatanın birliği ve bütünlüğü için canını vermiş tüm şehitlerimiz için en yakında dün Hakkari'de hayatını kaybeden şehit olan 3 tane kardeşimizi rahmetle minnetle anıyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından ‘Darbe Hasarı' konulu konferans verildi.