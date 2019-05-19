Amasya'da 19 Mayıs coşkusu

Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kutlamalar Saraydüzü Kışla Binası önünde başladı. Gençler, Saraydüzü Kışla Binası önünden Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü. Daha sonra kutlamalar, Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Kapalı Spor Salonu'ndaki kutlamalar saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasyalıların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, “Bu gün; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan, 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde, Samsun'da attığı ilk adım, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda en önemli adımdır. Bu gün Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Güreşçiler gösteri maçı yaparak, Türk bayrağı açtı. Judocular ve tekvandocuların gösterisinin ardından Vali Varol ve Belediye Başkanı Sarı, Türkiye'de ve Avrupa'da başarı yakalayan sporcuları ödüllendirdi.

Amasya Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ilgi ile izlenirken, protokol üyeleri spor stantlarını gezmelerinin ardından kutlamalar sona erdi.