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Amasya'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Amasya’da 2 katlı ahşap ev yangında alevlere teslim oldu.

Amasya'da 2 katlı ahşap ev yangında alevlere teslim oldu. Polis, boş binada yaşanan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Paşa Mahallesi'nde A.Y.'ye ait 2 katlı boş ahşap evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Büyük çapta maddi hasar oluşan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için polis tarafından inceleme sürdürülüyor.

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