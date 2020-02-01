Amasya'da 2019 yılında 190 proje hayata geçirildi

Osman Varol, 2019 yılında Amasya İl Özel İdaresi'nin 110 milyon 618 bin 926 TL bütçeyle 190 yatırım projesini hayata geçirdiğini açıkladı.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya İl Özel İdaresi'nin 2019 yılında hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile 2020 yılı hedeflerine yönelik bir toplantı düzenledi. Varol, toplantıda 22 milyon 283 bin 890 TL Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) desteği ve 88 milyon 335 bin 36 TL gerçekleşen İl Özel İdare bütçesi ile 2019 yılında 110 milyon 618 bin 926 TL bütçeye ulaşılarak 108 adedi İl Özel İdaresi'nden, 82 adedi KÖYDES'ten olmak üzere toplamda 190 adet yatırım projesinin vatandaşın hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Varol, “Kaynakların verimli ve doğru şekilde değerlendirilmesiyle iyi bir yatırım yılının geride bıraktık. Bu yıl için yaklaşık 110 milyon TL'lik bir bütçe hazırladık. Gelir getirici alanlara biraz daha fazla kaynak ayırmak noktasında bütçemizi oluşturduk” dedi. Amasya İl Özel İdaresinin 2019 yılında faaliyetlerini şevk ve özveriyle uyguladığına değinen Varol, yapılan projeleri anlattı. Sonrasında 2020 yılında hedeflenen projelerden bahsetti.

Dr. Osman Varol 2020 yılında 80 km sıcak asfalt yapmayı, 180 bin 000 m2 kilitli parke taşı üreterek dağıtımını yapmayı, 3 adet greyder ve 3 adet kanal kazıyıcı yükleyici ve 1 adet mini ekskavatör yapmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca 2 adet Sulama Göleti yapımını gerçekleştirmeyi, 5 bin dekarlık alanın sulamaya açılması amacıyla yer altı ve yer üstü sulama projelerini hayata geçirmeyi, 10 adet sıhhi içme suyu deposu yapmayı, 50 adet köyün köy içi şebeke ve isale hatlarını yenilemeyi, 10 adet içme suyu sondaj faaliyeti yapmayı, 5 adet büyük yerleşim biriminin kanalizasyon alt yapısının yenilenmesini hedeflediklerine değindi.

2020 yılı için diğer hedefleri de sıralayan Varol, “Sofular Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan evlerin Yaşam Kültürü Müzesi ve Amasya Tarihine Sanal Yolculuk Müzesi olarak faaliyete geçmesini, Kılıçarslan Kent Müzesi'nin restorasyonunu tamamlamayı, Anonim Türbe'nin restorasyonunun ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasını, Gümüşhacıköy Şehitlik Anıtı'nın yenilenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılmasını hedefliyoruz. Taşova Uluköy'de 3,88 MW Güneş Enerji Santrali yapılması, kütüphane yapılması, Saraydüzü Kışla Binası'nın tamir ve bakımının yapılarak Kent Araştırma Merkezi ve Milli Mücadele Müzesi olarak düzenlemesinin yapılması ile Boraboy'da Macera Parkı kurularak peyzaj çalışmalarının tamamlanması da hedeflerimiz arasındadır. 2020 yılında Trafik Eğitim Parkı yapımı, tarihi yapıların tabela çalışmalarının yapılması, Suluova Derebaşalan köyü Resuldede Camisi restorasyonunun yapılması, Elmalı Mozaiğin teşhir ve tanzim çalışmasının tamamlanması, Amasya ilinde yeni jeotermal kaynakların gün yüzüne çıkarılması amaçlı projeler geliştirilmesi, eski taşocağı mevkisine 5 yıldızlı otel projesini hayata geçirerek Amasya turizmine kazandırılması, Amasya ilinde yeni Jeotermal kaynakların gün yüzüne çıkarılması amaçlı projeler geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dr. Varol'a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar 2019 yılı çalışmalarıyla ilgili detaylı sunum yaptı. Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez de toplantıda konuşma yaparak sunulan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ile diğer yetkililer ve basın mensupları katıldı.