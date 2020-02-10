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Amasya'da 204 köy yolu kapalı

Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri kardan kapanan 204 köy yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Amasya genelinde etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi için ekipler, köy yollarının şehirlerden bağlantısının kopmaması, vatandaşların köy yollarında sıkıntı yaşamaması ve daha rahat ulaşmasını sağlamak için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri çalışmalarını 14 adet greyder, 8 adet jsp kepçe, 1 adet kar makinesi, 5 adet kar kürüme bıçaklı kamyon, 4 adet yükleyici kepçe ve servis araçları ile yürütüyor. Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, İl Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle kapanan köy yollarını greyderlerle yapılan çalışma sonucu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

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