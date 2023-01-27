Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 6 yaralı

Amasya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç idaresindeki 58 BG 210 plakalı otomobil otogar kavşağından dönüş yaparken yağışlı zeminin etkisiyle yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören T.S kullandığı 05 BD 310 plakalı aracını yolun kenarına çekip yardım etmek istedi. Onun aracına da peşinden gelen N.A'nın kullandığı 60 ZV 282 plakalı araç çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Ç, M.Ç, T.Ç, S.K, N.A. ve G.A, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.