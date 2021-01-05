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Amasya'da 33 yaşındaki sağlık çalışanı, korona virüse yenik düştü

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan 33 yaşındaki sağlık çalışanı Orkun Karadağ, korona virüse yenik düşerek vefat etti.

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 33 yaşındaki sağlık çalışanı Orkun Karadağ, korona virüse yenik düşerek vefat etti.


Bir yakınının korona virüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından yapılan testi pozitif çıkan diyabet hastası Karadağ, 3 gün önce tedavisi için hastaneye yatırıldı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Samsun'daki bir hastaneye nakledilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadağ'ın geçen ay anjiyo edilip kalbine stent takıldığı da öğrenildi.


Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde sağlık çalışanı olarak görev yapan Orkun Karadağ, maalesef Kovid-19'a karşı vermiş olduğu mücadeleyi kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dilerim” dedi.

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