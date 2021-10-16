Amasya'da 39 binden fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi

Amasya'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 39 bin 840 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Gümüşhacıköy ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 39 bin 840 adet bandrolsüz makaronun yanı sıra 17 kilo 500 gram bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu. Bandrolsüz makaronlara tütün doldurularak satış yapıldığı da tespit edildi.

Kaçakçılıkla ilgili M.T. adlı kişi gözaltına alındı.