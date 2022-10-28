Amasya'da 5 katlı iş yerinde yangın: Çatıda mahsur kalan 5 çalışan kurtarıldı

Amasya'da 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin yükseldiği çatı kısmında mahsur kalan 5 çalışanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, şehrin ana arterlerinden Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerden kaçmak isteyen çalışanlar çatı kısmına çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenle 5 çalışanı kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Alevlere müdahale edilen yangınla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.