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Amasya'da 6 Köyü sel vurdu

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıbuğday, Balgöze, Çaybaşı, Akpınar, Kamışlı Kızıleğrek köylerinde etkili olan yağış sonrası sel baskını yaşandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıbuğday, Balgöze, Çaybaşı, Akpınar, Kamışlı Kızıleğrek köylerinde etkili olan yağış sonrası sel baskını yaşandı.


Aşırı yağışlardan dolayı dere yataklarındaki taşmadan meydana gelen sel baskınında arazilerin hasar gördüğünü belirten Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, “İlçemize bağlı köylerde yaşanan sel felaketinde her hangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Dere yataklarının taşması sonucu meydana gelen sel ekili arazilerde tahribata sebep olmuştur. Tarım müdürlüğümüz suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacaktır. Balgöze ve Sarıbuğday köylerine özel idare ve belediyeden tedbir amaçlı iş makineleri gönderilmiş fakat müdahaleye gerek kalmadan sular çekilmeye başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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