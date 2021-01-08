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Amasya'da ‘Açık Kapı'ya 12801 başvuru

Amasya Valiliği bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Şubesine 2020 yılında 12801 başvuru yapıldı.


Vali Mustafa Masatlı, “2020 yılında 12801 başvuru alan Açık Kapı Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın taleplerini hassasiyetle takip etti. Bu sene de vatandaşlarımıza özveriyle hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.


İçişleri Bakanlığı tarafından devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak, vatandaş başvurularını sonuçlandırma sürelerini kısaltmak ile vatandaş memnuniyetini artırmak üzere "Milletin Kapısı" sloganıyla oluşturularak hizmetlerini sürdüren Açık Kapı Şube Müdürlüğündeki çalışmaları inceleyen Masatlı, personelden bilgi alıp başvuru için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

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