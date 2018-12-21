Amasya'da afet müdahale tatbikatı yapıldı

Amasya'da AFAD koordinesinde kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla masabaşı afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Muhtemel bir deprem anında müdahalenin hızı ve etkinliğinin tespit edildiği tatbikat yaklaşık 5 saat sürdü. Tatbikatta afet sırası ve sonrası süreçleri kapsayan arama kurtarma, beslenme, zarar tespit, hasar tespit ve barınma gibi hizmetlerin temini ilgili kurumlarca Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden yürütüldü.

Senaryo gereği Samsun Ladik merkezli olup Suluova ve Taşova ilçelerinin büyük oranda etkilendiği 6 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden AYDES'e olay tanımlamasıyla başlayan tatbikat ilerleyen safhalarda acil çağrı merkezine gelen ihbarların sisteme girilmesi ile bu olayları Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hizmet gruplarının takibi sonrası müdahaleleriyle devam etti. Tatbikatın, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin artırılarak müdahale kapasite ve hızının tespit edilmesi noktasında önemli kazanımlar sağladığının gözlendiği bildirildi.