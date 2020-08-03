İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da ahır ve samanlık yangını: 13 hayvan telef oldu

Amasya’da meydana gelen ahır ve samanlık yangınında 13 hayvan yanarak telef oldu.

Amasya'da meydana gelen ahır ve samanlık yangınında 13 hayvan yanarak telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Direkli Köyünde Salih Koç'a ait ahır ve samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirmesinin üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri ahır ve samanlıkta meydana gelen yangını evlere sıçramadan söndürdü. Yangında 13 hayvan yanarak telef oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.