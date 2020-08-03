Amasya'da ahır ve samanlık yangını: 13 hayvan telef oldu

Amasya'da meydana gelen ahır ve samanlık yangınında 13 hayvan yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Direkli Köyünde Salih Koç'a ait ahır ve samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirmesinin üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri ahır ve samanlıkta meydana gelen yangını evlere sıçramadan söndürdü. Yangında 13 hayvan yanarak telef oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.