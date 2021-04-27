Amasya'da Akdağ'a nevruz çiçekleriyle bahar geldi

?Soğuk havaların ardından yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla baharı müjdeleyen ve bereketin simgesi olarak da görülen "nevruz çiçeği", Amasya'nın Suluova ilçesi Akdağ yöresinde yüzünü göstermeye başladı.

Akdağ yöresinden bir çok çiçek türünü gözlemleyen Amasyalı araştırmacı yazar Yılmaz Keten, "Nevruz çiçeği, baharın ve yayla göçünün müjdecisidir, yaylalarda yaşamın başladığının habercisidir. toprağın uyandığının ve bereketlendiğinin, ürünlerin ekilebileceğinin de habercisidir" dedi.

Nevruz çiçeği hakkında bilgiler aktaran Keten, "Akdağ nevruz çiçeğinin Latincesi iris persicadır. Yüksek yerlerde yetişen çok yıllık bir bitkidir. Bahar aylarında sıkça görülerek, baharın geldiğini müjdeler. Nevruz ismini de oradan alır. Yeniden doğuşu simgeleyen çiğdem, vargit, öksüz kalkgidek menekşe, koyungözü, sarıçiçek, lale gibi nevruzda uğur, bereket, nasip, hayır getirdiğine inanılan değer verilen çiçeklerdendir. Kilim ve halılarda desen olur, renkleri ile de binlerce yıllık Türk kültüründe gönül diline kılavuzluk eder" şeklinde konuştu.

Çeşitli ve rengârenk desenleriyle de nevruz çiçeği Akdağ yöresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.