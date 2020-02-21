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Amasya'da asayiş masaya yatırıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Amasya Valisi Dr.

Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik toplantı salonundaki toplantıya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve diğer yetkililerde katıldı. Toplantıda Amasya'nın genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü.

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