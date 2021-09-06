Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ATV aracının kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşlı bir çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hüsamettin P.'nin kullandığı 17 EU 321 plakalı otomobil, Artıkabat Mahallesi mevkisinde kaz sürüsüne çarptı. Yol çalışması yapan özel bir firmaya ait 06 DY 0231 plakalı kamyonet ise kazayı fark ederek yol kenarına durdu. Bu sırada arkadan gelen Remzi Çolak (69) idaresindeki 05 ABF 138 plakalı ATV tipi arazi aracı kamyonete çarptı. Sürücü Çolak olay yerinde, ağır yaralanan eşi Sevim Çolak (65) ise ambulansla kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.