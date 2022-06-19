İhlas Haber Ajansı

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Amasya'da av bayisinde çıkan yangın söndürüldü

Amasya’da bir av bayisinde hava fişeklerin patladığı yangın söndürüldü.

Amasya'da bir av bayisinde hava fişeklerin patladığı yangın söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Gümüşlü Mahallesi'nde bulunan binada çıkan yangında havai fişekler art arda patladı. Alevler bir anda binayı sardı. Duman ise etrafı kapladı.


Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Panikle binanın birinci katından atlayan Şaban Yasan (69) ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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