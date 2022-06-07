Amasya'da bağımlılıkla mücadele faaliyetleri masaya yatırıldı

Amasya'da 2018-2023 Uyuşturucuyla Mücadele Yerel Eylem Planı çerçevesinde bağımlılıkla mücadele konusunda uygulanan faaliyetler masaya yatırıldı.

Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık eden Vali Mustafa Masatlı, suçtan arınmış güvenli bir toplumun gelişimine ve geleceğine güvenle bakabilen gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamanın amaçladığını belirtti.

Günümüzde çocukların okullardan arta kalan vakitlerinin büyük bölümünü teknolojiye bağımlı olarak geçirdiklerine işaret eden Vali Masatlı, “Bu konu tüm toplumumuzun sorunudur. Teknoloji kullanımı ile ilgili farkındalık düzeyini artırmayı, veli ve öğrencilerin teknoloji kullanımı konusunda doğru yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tabi ki bu sadece kurumlarımızın çalışmalarıyla gerçekleşemez. Bu konuda ailelere de büyük görev düşmektedir” diye konuştu.

2018-2023 Uyuşturucuyla Mücadele Yerel Eylem Planı çerçevesinde 6 yıllık uyuşturucuyla mücadele yol haritası faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Masatlı, planının kararlılıkla uygulandığını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Selim Türkmen'in de yer aldığı toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.