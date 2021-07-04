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Amasya'da binanın 4. katında fayans arasından çıktı, görenler şaşkın

Amasya’nın merkez İhsaniye Mahallesi’nde bulunan bir binanın dördüncü katındaki balkonun beton duvarında toprak olmadan açan çiçek görenleri şaşırtıyor.

Amasya'nın merkez İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katındaki balkonun beton duvarında toprak olmadan açan çiçek görenleri şaşırtıyor.


Suluova'dan Amasya'ya misafirliğe gittiğini ve balkona çıktığında ise çiçeği fark edip çekime başladığını ifade eden İhsan Dadak, "Bu çiçek duvar ve seramiğin arasından toprağın olmadığı yerden çok güzel çıkmış. Ben de ilk gördüğümde hayretler içerisinde kaldım. Sordum, kimse de aslında çok fazla bilmiyor bu çiçeğin adını" dedi.


Dadak, "Allah'ın verdiği can, çok ilginç bir durum. Can veren Allah nerede ve nasıl can vereceğini biliyor. Çok müthiş bir şey bu, ben de çok etkilendim. Kalıcı olacak mı, olmayacak mı bilmiyoruz. Tozlanma yoluyla çıktığını düşünüyoruz. Deniz kumu da kullanılmamış duvarda. Toprak adına hiçbir şey yok. Allah'ın hikmeti, ne diyelim" ifadelerini kullandı.

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