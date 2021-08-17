İhlas Haber Ajansı

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Amasya'da bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Amasya’da Yeşilırmak Nehri kenarında bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Amasya'da Yeşilırmak Nehri kenarında bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.


Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Burhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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