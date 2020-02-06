İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da cenaze işlemlerinden ücret alınmayacak

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların cenaze masraflarının (kefen, yıkama ve defin) belediye tarafından karşılanacağını söyledi.


Halkın üzüntülü zamanlarında acılarını hafifletilebilmek adına böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Sarı, “Amasya halkı olarak ekonomik seviyesi yüksek olan bir toplum değiliz. Artık vatandaşlarımızın ekonomik durumunu sorgulamadan cenaze işlerinde (kefen ve defin) kendilerinden hiçbir ücret talep etmeyeceğiz. Bundan sonra bütün hizmetler ücretsiz olarak belediye personellerimiz tarafından yapılacaktır” dedi.


İleri ki süreçte mezarın mermer yapımı hariç mezar açma ve kapama hizmetinin de belediye tarafından karşılanmasının düşünüldüğünü söyleyen Başkan Sarı, “Bu anlamda Amasya şehrinde bulunan mezarlıklarımız ve gasilhanemiz de her türlü cenaze masrafları belediyemiz tarafından karşılanacaktır” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.