Amasya'da çiftçilere ayçiçek tohumu desteği

Amasya'da kuru tarım alanlarında yağlık ayçiçeği ekimini teşvik projesi çerçevesinde çiftçilere bin70 ünite ayçiçek tohumu dağıtıldı.

Çiftçilere bereketli hasatlar dileyen Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, 21 bin 400 dekarlık alanda ekilecek tohumların bedelinin 4 milyon 782 bin TL olduğunu açıkladı.

2021 ile 2022 yıllarında nadas alanlarının daraltılması ve su tüketiminin azaltılması amacıyla ayçiçeği tohumu desteği sağlandığını hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin hibe katkılarıyla toplam proje tutarı 8 milyon 701 bin TL olan 5 bin 501 ünite tohum desteği 4 bin 958 üreticimize sağlanmış olup 135 bin dekar alanda üretim gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, diğer yetkililer ve çiftçiler de katıldı.