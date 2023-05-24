Amasya'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Amasya'da yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde çiftçilere toplamda 60 bin kilo macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

3 bin 500 dekarlık bir alana ekilebilecek tohumların bedelinin 1 milyon 620 bin TL olduğunu açıklayan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Amasya'mızı bölgemizin kırmızı et üretim merkezi yapma hedefi doğrultusunda yem bitkileri üretimini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Verimli topraklarıyla tarım ile hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Amasya'nın tarımsal hasılasının ülke ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Mustafa Masatlı, “Amasya gerçekleştirdiği tarımsal üretimle ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda yaşanan salgın, kuraklık ve jeopolitik sıkıntılar tarımın, gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şu anda ülkemiz hem tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetebilmekte, hem de tarımsal ihracatta rekorlar kırmaktadır” diye konuştu.

Devletin her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de çeşitli desteklemelerle üreticinin yanında olmayı sürdürdüğüne değinen Masatlı, “Tarım Bakanlığımızın sağladığı desteklerle birlikte bizde ilimizde gerekli tarımsal desteklemeleri yapıyoruz. Ayrıca bunlara ilave olarak gerek ajanslarımızdan gerekse İl Özel İdaresi kaynaklarından da çeşitli tarım ve hayvancılık projelerini hayata geçiriyoruz. Amasya'mızda ekili olmayan bir karış arazi dahi kalmamalıdır. Bu anlayışla bu yıl yüksek oranda hibe desteğiyle çok geniş bir yelpazede tohum desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Dağıtım programına, Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.