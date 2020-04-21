Amasya'da çocuklar 23 Nisan'ı evlerinden kutladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hazırlıkları tamamlandı, çocuklar bayramı evlerinde çektikleri videolarla kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarına evden katılan Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencileri, evlerinin bir köşesini süsleyerek çektikleri fotoğraf ve videolarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aynı coşkuyu ve neşeyle “Evde Kal Türkiye” mesajı vererek kutladı.

Evlerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen öğrenciler kendi yaptıkları resimler ve 23 Nisan yazıları ile "Evde Kal" mesajı veriyor. Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'nda eğitim gören ilkokul öğrencileri de bu kapsamda yaptıkları resimlerle, çektikleri fotoğraf ve videolarla “Evde Kal Türkiye” mesajını aktardı.

Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu 4-E sınıfı öğrencisi Çağla Mantı, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı korona virüs sebebiyle bizler okullarımızda kutlayamasak da evlerimizde kutluyoruz. Biz çocuklar eğer istersek her yeri bayram yerine çevirebiliriz. Haydi Türkiye'm Haydi Çocuklar! El ele verelim 100. yılımızı coşkuyla kutlayalım. Biz çocuklar şenlenelim, şenlendirelim. Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun” dedi.

Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu Müdürü Mustafa Özçiftçi ise, “Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu yıl sınıflarımızı süsleyemesek de evlerinizin bir köşesini süsleyerek 23 Nisan coşkusuna ortak oldunuz. 23 Nisan'ları tekrar el ele dışarıda, coşkuyla kutlamak ümidiyle” diye konuştu.