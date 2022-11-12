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Amasya'da 'Çök Kapan Tutun' tatbikatı

Amasya’nın Taşova ilçesinde, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı.


Taşova'da saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı. Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda, önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı. Belediye hoparlörlerinden ve polis itfaiye araçlarından siren sesi çalındı. Siren sesi sonrasında öğrenciler ve idareciler toplanma alanında toplandı.


Tatbikata, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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