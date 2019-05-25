Amasya'da doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

Amasya'nın Suluova ve Merzifon ilçelerinde bazı tarım arazilerinde ekili olan ürünlerin dolu yağışı sebebiyle zarar görmesi sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Amasya Valiliği hasar tespit çalışmalarının il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri ekiplerince yürütüldüğünü açıkladı.

Çiftçilere "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Dr. Osman Varol, “Ekiplerimiz hızlı bir biçimde tespitleri gerçekleştirecek ve zararların telafisi için gerekli çalışmalar yürütülecektir” dedi.