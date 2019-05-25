İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

Amasya’nın Suluova ve Merzifon ilçelerinde bazı tarım arazilerinde ekili olan ürünlerin dolu yağışı sebebiyle zarar görmesi sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Amasya'nın Suluova ve Merzifon ilçelerinde bazı tarım arazilerinde ekili olan ürünlerin dolu yağışı sebebiyle zarar görmesi sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.


Amasya Valiliği hasar tespit çalışmalarının il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri ekiplerince yürütüldüğünü açıkladı.


Çiftçilere "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Dr. Osman Varol, “Ekiplerimiz hızlı bir biçimde tespitleri gerçekleştirecek ve zararların telafisi için gerekli çalışmalar yürütülecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.