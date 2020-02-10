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Amasya'da eğitime bir günlük ara verildi

Amasya’da kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Amasya'da kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.


Vali Dr. Osman Varol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 Pazartesi günü ilimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek kar yağışının tadını çıkarın” ifadelerini kullandı.


Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

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